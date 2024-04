Proteção ou experimento social? O que são os Vaults de 'Fallout'

"Fallout" estreou na última quarta-feira (10) no Prime Video e está no top 1 do streaming. Baseada nos jogos de videogame, a série mostra o mundo após uma guerra nuclear, quando pessoas ricas se esconderam em Vaults para se proteger.

O que são os Vaults?

Vaults são abrigos subterrâneos construídos pela empresa Vault-Tec. O objetivo inicial era proteger a população dos Estados Unidos da ameaça de uma guerra nuclear com a China e garantir que as pessoas sobrevivessem centenas de anos isoladas.