Caso Beatriz: Assassinato de menina de 7 anos abre novo ano de Linha Direta

A segunda temporada de Linha Direta estreia nesta quinta (18) após "Os Outros", na Globo. O caso de estreia do novo ano é o de Beatriz Angélica, uma menina de 7 anos assassinada a facadas durante a formatura da irmã, em Petrolina (PE), em dezembro de 2015.

O que aconteceu

Beatriz Angélica Mota desapareceu por volta das 21h, quando foi beber água. Ela estava com a família no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.

Ela foi encontrada em um depósito de material esportivo do colégio, com uma faca do no abdômen. Havia também ferimentos no tórax e nos membros superiores e inferiores, totalizando 42 facadas.