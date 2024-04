Caso real inspirou 'Justica 2' em trama que mulher mata traficante playboy

Outras histórias mostradas na série também refletem a realidade, apesar de não ter um caso real específico, garantiu a autora. "Saiu uma estatística de que grande parte dos presos negros entre 18 e 25 anos são prisões injustas que partem do reconhecimento facial. A dramaturgia tem função de provocar", diz ela, fazendo alusão a trama de Balthazar (Juan Paiva), que é preso por um crime que não cometeu.

Belize Pombal e Manuela Dias no lançamento de "Justiça 2" no Rio de Janeiro Imagem: Reginaldo Teixeira/Globo

Ficção

Na ficção, Renato (Filipe Bragança), um traficante de classe média, se muda para a comunidade do Sol Nascente e inferniza a vida de Geíza e Sandra (Gi Fernandes). Com seu som alto ligado 24 horas por dia, passa a entrar em conflito com as vizinhas. Mãe e filha, elas não conseguem mais dormir, atrapalhando o trabalho de Geíza e os estudos de Sandra, que se prepara para o vestibular.

Em um momento de desespero, ela vê o traficante atacar a filha e mata o homem. Os dois brigavam após Sandra perder a prova do vestibular por causa do som — justamente, naquele dia, Renato não ligou o som e as duas puderam dormir tranquilamente. Por isso, perderam a hora pela manhã. "Texto da Manuela é uma riqueza absoluta. É uma série desafiadora."