Criador de série mais assistida da Netflix se irrita: 'Parem de especular'

O roteirista, protagonista e criador de "Bebê Rena", Richard Gadd, pediu aos fãs que parem de especular sobre as identidades reais de alguns dos personagens da minissérie mais assistida da Netflix.

Por favor, não especule sobre quem as são as pessoas reais retratadas. Esse não é o objetivo da nossa série. Com muito amor, Richard.

Richard Gadd, no Instagram

A série Netflix retrata a história real de uma stalker e de um abusador que o assediou há quase uma década. Os fãs têm especulado sobre a identidade da stalker, bem como a do roteirista de TV retratado na série estuprando o personagem de Gadd, Donny.