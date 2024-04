Ícaro Silva: 'Ser um preto viado faz as pessoas olharem pra mim e incomoda'

A história, baseada em fatos reais, conta a história de comissários de voos que contrabandeavam remédios contra aids para salvar vidas. Tudo começa quando Fernando (Johnny Massaro), um comissário de bordo que testa positivo para o HIV, tem a ideia de contrabandear AZT para uso próprio. É Raul quem pressiona Fernando a ampliar o contrabando para outros doentes e salvar vidas. Neste processo, os dois se aproximam e se apaixonam, vivendo um grande amor soro discordante.

Temática que conversa com um período sombrio da história brasileira e que a gente fala muito pouco. Série tem a missão de honrar o legado de todos os que partiram diante da omissão do Estado, do preconceito e do estigma que essa doença gerou com muita violência nos anos 80... Resgate do legado de muita gente, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+, que talvez estivesse aqui hoje se não fosse o preconceito.

Ícaro Silva

Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro na série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente" (HBO) Imagem: Daniel Chiacos/Divulgação

Multiartista

Enquanto Ícaro espera a estreia da série no streaming, ele se apresenta no musical da Broadway "Cabaret", em São Paulo, até 12 de maio. Aliás, é mais um espetáculo musical na carreira do artista, que se destacou recentemente em "Ícaro and the Black Stars" e promete outro projeto no segundo semestre. "Ainda não posso falar muito, mas é da Broadway também."

Além de musicais, nos últimos anos, Ícaro tem se dedicado a projetos em diferentes plataformas. Em 2022, por exemplo, atuou na novela "Cara e Coragem" (Globo).