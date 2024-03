Diretor de doc sobre Ninho espera 'olhar mais humano' de torcidas rivais

A Netflix lança quinta (14) o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019. Baseada em uma ideia original do UOL e com produção da Fábrica, a série tem três episódios.

Em entrevista a Splash, o diretor, Pedro Asbeg, disse que tem esperança de que a série faça com que torcedores rivais que usam a tragédia para atacar flamenguistas tenham um "olhar mais humano".

"É triste e inacreditável. Outro dia, li uma pessoa no Twitter que falava 'Forninho do Urubu'. Teve um Fla-Flu em que o goleiro do Flamengo jogou muito bem. Veio um tweet: 'Bem que ele poderia ter morrido naquele incêndio", conta.