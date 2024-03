BBB 24: Camila Moura, ex de Buda, diz que não vai aparecer em vídeo do Anjo

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique (Buda), confirmou que não vai aparecer no vídeo do Almoço do Anjo do BBB 24 (TV Globo) amanhã.

O que aconteceu

A professora se manifestou após Lucas vencer a Prova do Anjo. "Ele tem plena consciência das m*rdas que ele faz! Mas eu estou aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer", disse Camila, em comentário deixado numa publicação do Instagram.