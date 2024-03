Davi e Alane estão no Castigo do Monstro no BBB 24

Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo neste sábado (9) no BBB 24 (Globo). A disputa foi de habilidade e sorte. Ele escolheu Davi e Alane para o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Lucas ganhou seu segundo colar do Anjo no BBB 24. Ele escolhe Leidy, Yasmin Brunet e MC Bin Laden para o almoço do Anjo.

Davi e Alane serão os Monstros da semana. Eles vão vestir roupas de bruxa e espelho. A sister, que faz aniversário hoje, reclamou que foi um "belo presente". O baiano, que estava no VIP, foi direto para a Xepa.