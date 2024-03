Lucas Henrique provoca Pitel no BBB 24 e ela rebate: 'Me erra'

Lucas Henrique fez uma provocação com Pitel no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo). Ele estava falando sobre futebol MC Bin Laden, e coloca sua atenção na sister.

O que aconteceu

Ele pediu para ela falar sobre o Vasco, time carioca. Em seguida, ele chama Pitel para sentar do seu lado. Ela respondeu: "Pra que? Eu podendo ficar deitada na minha cama".