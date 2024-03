Nany People expõe detalhes do mesacast do BBB 24: 'Sou advogada do diabo'

Embora empolgadíssima com o reality, Nany faz questão de não revelar quem são seus participantes preferidos. "Assim como no Caldeirão do Mion, eu falo o que penso, o que acredito, o que é para ser dito - mas tenho noção de que minha função é ser advogada do diabo. Posso ter meus favoritos no jogo, mas não cabe a mim divulgá-los."

Ela entende que declarar torcida a determinado competidor seria uma forma de tomar partido dele na competição. "Qualquer coisa que digo como apresentadora em um programa tem como intuito analisar, difundir e comentar o que acontece no jogo. Eu estaria fazendo campanha [se declarasse preferência por algum participante]. Tenho semancol."

Leão: Sucesso de companheiras de Davi e Lucas reforça que BBB não precisa de Camarote

Esposa de Davi Brito, 21, do BBB 24 (Globo), Mani Reggo, 41, gravou um comercial para o Dia das Mulheres. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela compartilhou como foi a gravação de sua primeira publicidade.

Para Leão Lobo, o êxito das companheiras de Davi e Lucas Henrique, 30, fora do reality só reforça a desnecessidade de insistir em famosos no confinamento. "Você vê que são tantas histórias, e tão ricas... Histórias paralelas [ao BBB] e bacanas que estamos vendo. Isso só reforça a ideia de acabar com o Camarote. Tenho a impressão de que no próximo BBB não devemos ter Camarote - a não ser que queiram errar de novo."