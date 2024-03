Cantor publica apoio a Davi nas redes sociais: 'O campeão'

Nadson "o Ferinha" declarou sua torcida por Davi após o brother se animar com o arrocha do cantor no toque de despertar do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a segunda Festa do Líder de Lucas, o cantor sergipano fez comentários nas redes socias de Davi declarando sua torcida ao baiano.