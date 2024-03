Cantor do Molejo faz imunoterapia para câncer raro; grupo pede orações

Anderson Leonardo, 51, segue fazendo imunoterapia para tratar um câncer inguinal.

O que aconteceu

Um comunicado oficial no perfil do Instagram do grupo Molejo, confirmou que o cantor está internado desde o dia 27 de fevereiro. Enquanto está hospitalizado, o vocalista segue o tratamento de imunoterapia e as medicações para dores.

De acordo com o Ministério da Saúde, a imunoterapia é um dos tipos de tratamento que busca impedir o avanço do câncer, através da "ativação do próprio sistema imunológico do paciente". Quando o organismo responde às medicações, o método tem efeito significativo e duradouro.