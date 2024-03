Madonna de graça em Copacabana? Boato deixa fãs num misto de alegria e medo

E vale lembrar: se for no dia 4 de maio mesmo, no dia seguinte vai ter gente acordando cedo para prestar o Concurso Público Nacional Unificado!

show da madonna em copacabana 4 de maio

concurso unificado nacional 5 de maio pic.twitter.com/EHqbKCzSgL -- leticia (@ultrravioIence) March 6, 2024