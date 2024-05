Solange Almeida canta em festival LGBTQIAP+: "Feliz por ter sido acolhida'

O filho de Solange, Rafa Almeida, 24, lançou no começo do mês o clipe de "Só", em parceria com Gustavo Mioto. Solteiro, após o término com a atriz Sophia Valverde, o cantor e compositor acumula comentários sobre sua aparência no Instagram.

Questionada se ela tem ciúmes com essas investidas nas redes sociais, Solange nega. "Eu sempre me dei bem com quem ele levou a sério namorou e até com as que era só 'fica'. Sou tranquila. Não sou uma mãe ciumenta"

Rafa segue os passos da mãe e já tem agenda cheia pras festas de São João. "Ele está vivendo uma fase maravilhosa, está feliz, estava lá me cheirando dizendo que estava com saudade. Estava indo pro ensaio, tem mais de 20 shows pro São João, a gente vai se encontrar na Bahia", comemora.