Ivete vai de 'maior turnê que país já viu' a festa esvaziada no 1º semestre

Ivete Sangalo, 52, começou o ano com a promessa de protagonizar a "maior turnê que o país já viu". Quase seis meses depois, no entanto, o cenário de festa deu lugar a uma realidade de cancelamentos, problemas de demanda, agenda minguada e desejo de deixar o comando do reality The Masked Singer Brasil (Globo).

Um show no Maracanã, anunciado como grande "esquenta" para a série de apresentações, se mostrou bem morno em dezembro de 2023. Em relato publicado por Splash em 25 de maio, um funcionário da 30e — produtora responsável pelo projeto — afirmou que a organização precisou distribuir ingressos gratuitos para tentar driblar as consequências da baixa procura.

Turnê "A Festa" foi cancelada em 15 de maio. A cantora disse que a produtora "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações acontecessem como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas a acordadas."