Trocou celular por cavalo: quem é Manim Vaqueiro, cantor de forró viral

Manim Vaqueiro, 20, mal começou a carreira e já alcançou a playlist Viral Global do Spotify com a versão MTG de Forró e Desmantelo.

Natural de Ipubi, sertão do Pernambuco, o rapaz tímido conversou com Splash sobre as mudanças que o sucesso trouxe.

José Emanuel, nome real do artista, é vaqueiro de verdade. Ele gosta tanto de cavalo que trocou o primeiro celular que teve por um. "[Cavalo] era minha paixão. Eu comprei um celular, mas quando eu comecei a mexer, achei que não era para mim e troquei no cavalo".