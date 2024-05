Gloria Groove assume 'vicio' em trabalho e celebra pausa: 'Vida obstinada'

O novo projeto de pagode de Glória Groove só existe por causa desse hiato, de acordo com a cantora o descanso foi preciso pra recuperar o ânimo e retomar sua motivação para o que já estava fazendo.

Gloria Groove participou da Micareta SP Imagem: Leo Franco / AgNews

"Serenata GG jamais teria nascido se eu não tivesse esse solo tão fértil que o descanso me proporcionou, que a distância das situações me proporcionou", assume.

Gloria Groove é uma das atrações da Micareta SP, que acontece nesta quinta-feira (30) na Arena Pinheiros.

Em abril, a cantora desabafou no X (antigo Twitter), que esse tempo longe do "palco e das perucas" fez ela mudar sua percepção do mundo e garantiu que a próxima vez que a encontrassem ela seria "alguém diferente".