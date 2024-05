Afropunk faz encontro de gerações no palco e na plateia; veja as atrações

Mais do que um festival de música, o Afropunk Brasil se tornou um encontro de pessoas, com gente de todas as gerações tanto no plateia quanto no palco. O evento, que acontece mais uma vez em Salvador, anunciou suas primeiras 13 atrações. A quarta edição rola nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador

Quem vai cantar

O primeiro dia do Afropunk Brasil, sábado (9/11), será comandado pelo sambista Jorge Aragão, que neste ano celebra 75 anos. Mas o palco também terá a presença da rapper Duquesa (indicada ao BET Awards 2024, Melhor Novo Artista Internacional), do cantor, compositor e percussionista Leo Santana, da banda de rock e rap Planet Hemp, da cantora baiana Melly (que acaba de lançar seu primeiro disco), da banda Ilê Aiyê convidando Virginia Rodrigues e das Irmãs de Pau e Evylin.