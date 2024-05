Polícia monitora decibéis dos shows de Taylor Swift após reclamações de moradores em Madri

Ela informou que a prefeitura já está preparando multas para promotores de shows anteriores que tenham ultrapassado os limites de ruído.

O Real Madrid não quis comentar. A polícia municipal de Madri encaminhou os pedidos de entrevistas à prefeitura. Sanz não forneceu os dados da leitura dos decibéis na coletiva de imprensa.

O promotor de Swift para seus shows em Madri, Lastur Bookin SL, não respondeu ao pedido de entrevista.

O concerto de Swift, com a presença de dezenas de milhares de "Swifties", marcou a primeira performance de uma megaestrela global no estádio, que foi adaptado para ir ao encontro da visão do presidente Florentino Perez de expandir as receitas do clube para além do futebol.

A reforma de 900 milhões de euros incluiu um telhado e um novo campo retrátil de última geração, que permite o uso do local para eventos, tornando-o "um epicentro do mundo do entretenimento", disse Perez em novembro.

Mas o plano enfrenta indignação local diante do barulho, com a ameaça de moradores de recorrer à Justiça para impedir eventos futuros.