Gil do Vigor diz ter 'crush' em participante do BBB 24; saiba quem

Gil do Vigor fez a confissão com um vídeo do participante do BBB 24. Nele, o participante aparece sem camisa e dançando.

Deus que me perdoe mas eu tenho um crush nele kkkkkkkk https://t.co/RGpBOwGEKj -- GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 6, 2024

