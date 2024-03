Parcial UOL: Mudança de quarto contribuiu para a eliminação de Michel

Michel foi eliminado no 11º Paredão do BBB 24 (Globo). Confira o que contribuiu para a eliminação do participante, conforme a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Para o público do UOL, a mudança de quarto interferiu e foi a principal responsável pela saída do brother da casa, com 44,41% dos votos.