Com tretas pela casa, brother é eleito favorito após a eliminação de Michel

Yasmin Brunet, Isabelle e Matteus também ficaram no topo da lista de favoritos da edição. Os participantes contabilizaram 23,88%, 15,77% e 7,85% dos votos, respectivamente.

No entanto, Giovanna, Raquele e Lucas Henrique não tiveram a mesma sorte e ficaram no final do ranking. A nutricionista, a doceira e o capoeirista receberam apenas 0,14%, 0,1% e 0,03% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

