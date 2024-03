Parcial UOL indica nova porcentagem surpreendente em eliminação do BBB 24

Alane, Davi e Michel se enfrentam no Paredão desta semana, e um deles será eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (5). Saiba quem tem mais chances de sair no 11º Paredão, segundo a parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Às 17h de hoje (5), Michel continuou sendo apontado como o próximo eliminado, com uma porcentagem ainda maior: 76,5% dos votos.