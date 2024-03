Ídolo do K-pop e embaixador da Louis Vuitton, Bambam traz a SP turnê solo

113. 97 liners (Jungkook from BTS, Mingyu, The8 & DK from SEVENTEEN & BamBam & Yugyeom from GOT7) pic.twitter.com/yz2uaQsfXz -- Kpop Friendship (@iconickpopfship) May 30, 2021

Ele faz parte da famosa 1997 line (uma das mais aclamadas do k-pop, com Jungkook, Yugyeom, Mingyu, Eunwoo, Minghao, DK, Jaehyun etc.) e entrou no mundo do entretenimento ainda criança. Ele ganhou uma série de competições de dança quando era criança e fez parte de um "dance crew" chamado WE ZAA COOL. Foi lá que ele conheceu Lisa das Blackpink, e ambos começaram bem cedo na carreira.

"Childhood friends, Lisa & Bambam.

Both got their dreams fulfilled in SK, Thai line meeting again as successful individuals! What a magical fate~"



comments:

"Lisa was so cute when she was a kid"

"Lisa, baby is cute"

"Lisa is so cute, Thai line's friendship will last forever" pic.twitter.com/YBSttnwDen -- ? (@lilitopian) June 25, 2020

Bambam no GOT7

Sempre tivemos alguns "estrangeiros" no k-pop, e hoje é algo bastante comum e, inclusive, desejado pelas empresas. Mas, quando Bambam debutou com GOT7 em 2014, tanto fãs quanto mídia ainda enxergavam isso com certo preconceito.

O mais interessante é que praticamente metade do grupo era de fora (Mark, Jackson e Bambam), e Bambam é o maknae deles. Sob o selo da JYP, uma das grandes empresas do k-pop, GOT7 foi oficialmente lançado em janeiro de 2014 (uma década de grupo!) com o single "Girls Girls Girls".