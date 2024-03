O que aconteceu com atriz que viveu Lu na 1ª versão de 'Renascer'?

Viralizando nas redes sociais, as falas de Leila Lopes viraram memes. "Uma tarde de domingo linda, maravilhosa. Um sol belo, azul, 17 horas... era verão, 19 de dezembro de 1999", iniciava ela ao contar a história no vídeo que virou famoso no YouTube.

"Berenice, segura, nós vamos bater"; a frase ficou marcada a ponto dos internautas relembrarem o meme em todo 19 de dezembro. "Felizmente dia 19 de dezembro e eu não ia esquecer do Berenice Day", escreveu um usuário no X (antigo Twitter), em 2023.

Felizmente dia 19 de dezembro e eu não ia esquecer do #BereniceDay!! ? Thiago (@Thiago__Santos) December 20, 2023

Trilogia de filmes adultos

Afastada da televisão há alguns anos, Leila Lopes assinou um contrato com a Brasileirinhas, produtora de filmes adultos, em 2008. Com isso, ela gravou uma trilogia de filmes pornôs, chamados "Pecados e Tentações", "Pecado sem Perdão" e "Pecado Final".