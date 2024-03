Quem é professora Lu em 'Renascer'?

No capítulo de quinta (29), da novela "Renascer" (Globo), conheceremos Lu (Eli Ferreira), moça que vem de Salvador para morar na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Maria Lúcia é professora. Ela é levada de jipe, até as terras do protagonista, por Padre Santo (Chico Diaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta). "A senhorita está a par do que te espera por lá? É que estamos falando de uma escolinha, minha filha... pra dar aula a uma meia dúzia de gatos pingados... quando muito", diz o homem de Deus.