Parcial UOL: Brother cresce em votos e pode deixar o BBB 24 no 11º Paredão

Nesta terça-feira (5), mais um brother se despede do BBB 24 (Globo) e do prêmio milionário. Confira o que indica a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 8h, Michel disparou na votação e foi apontado como próximo eliminado. O brother contabilizou 57,42% dos votos.