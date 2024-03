Ameaça, choro e novidades: os bastidores da série sobre morte de MC Daleste

Gloria Groove dá entrevista para o documentário de Daleste Imagem: Divulgação

Criação

Guilherme Belarmino cresceu no mesmo bairro que Daleste, o Cangaíba, na zona leste de São Paulo, justificando a sua proximidade com a história do funkeiro. Em 2013, o repórter chegou a cobrir o assassinato para o Fantástico.

Investigar a morte dele é uma maneira de devolver para minha comunidade o carinho que ela sempre teve por mim. Contar a história do Daleste é honrar minha origem, valorizar minhas raízes e as de milhões de jovens da periferia.

Guilherme Belarmino

Para desenvolver o projeto, os diretores se debruçaram no processo, fotografaram e leram quase mil páginas, e se esforçaram para entender o quebra-cabeça do caso. Ao final de tanto estudo e entendimento do caso, a imagem criada para eles é de impunidade.

No entanto, a partir da investigação da produção, uma novidade surgiu: duas pessoas que podem auxiliar a polícia a desvendar o crime de mais de uma década atrás. "O que fazemos de mais importante é apresentar ao público uma novidade: duas testemunhas com muitas informações sobre o caso e que nunca foram ouvidas pela polícia. Essas testemunhas são importantes porque contam uma mesma história sobre o que aconteceu, com um detalhe: uma traz informações da polícia; a outra, do mundo do crime."