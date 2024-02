Documentário sobre morte de MC Daleste revela duas novas testemunhas

Outro ponto que a série levanta é que o cantor chegou a levar um tiro de raspão, antes do tiro fatal o atingir. No entanto, ele seguiu o show e as pessoas que estavam com ele no palco não perceberam do que se tratava. Um de seus companheiros diz ao documentário que, por se tratar de um show na periferia, barulhos de tiro não chamavam mais a atenção.

MC Daleste era muito querido pelos amigos Imagem: Reprodução/Facebook

Morte de Daleste

O artista se apresentava em uma festa julina na CDHU do bairro San Martin, para cerca de 5.000 pessoas. Baleado de raspão na altura do braço pelo primeiro tiro, seguiu com o show por não perceber pelo que foi atingido.

Alvejado novamente, no tórax, Daleste caiu sentado no palco. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais à época.

Socorrido, ele chegou a pedir que uma foto sua fosse tirada, "para mostrar ao povo que estava bem".