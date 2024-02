Amante, Stalker e Mortal: a história real e trágica de um triângulo amoroso

Dave pediu ajuda ao Departamento de Polícia de Omaha logo após o início do assédio. Mas um grande problema atormentava continuamente o caso: ninguém vira Cari desde aquela manhã de novembro que o homem a deixara no seu apartamento.

Em janeiro de 2013, Davi encontrou o carro de Cari em um estacionamento perto de sua casa, mas quando a polícia o revistou, encontrou apenas uma única impressão digital que não correspondia a Cari ou a qualquer pessoa no banco de dados nacional do FBI.

Nos dias seguintes ao desaparecimento de Cari, sua mãe, Nancy Raney, também começou a receber mensagens estranhas, incluindo algumas nas quais a mulher dizia estar se mudando para o Kansas, para um novo emprego, e que entraria em contato para buscar seu filho de 15 anos. Nancy disse à ABC News que isso era sem sentido. A polícia descobriu que Carie havia sido diagnosticada e estava tomando medicamentos para transtorno bipolar, então não foi procurá-la.

'Amante, Stalker e Mortal' está disponível na Netflix Imagem: Divulgação/ Netflix

A reviravolta

O choque do documentário acontece ao revelar que Cari foi assassinada no mesmo dia em que Dave começou a receber as mensagens ameaçadores em seu telefone.