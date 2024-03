'Tem muitas coisas para fazer': famosos não dispensam sexo sem penetração

"Eu diria que cada refeição é uma refeição. Ainda mais quando você vai compartilhar a refeição com alguém, por exemplo, a gente vai pedir um prato junto. Eu não posso impor o que você vai querer comer e nem eu vou querer que você imponha o que vou comer. Então a gente tem que decidir junto. Não me incomoda que a gente fique só nas entradas, por exemplo. Tem seu valor. Inclusive uma entrada às vezes é muito melhor que o prato principal. Imagina um prato principal mal feito, uma sobremesa ruim", disse ele, ao podcast Cara a Cara.

No podcast, Gabriel Santana também falou que prefere homens e mulheres lisos, mas que pelos não é um motivo que o faria dispensar eventuais parceiros. Ainda, afirmou que "não se esforça" para gostar de homem e de mulher e estabeleceu como meta para 2024 manter pelo menos um date por mês para manter a vida afetiva movimentada.

Gabriel Santana diz que não descarta sexo sem penetração Imagem: Andy Santana / Brazil News

"Gosto mesmo de um dedinho"

Bruna Linzmeyer, 30, afirmou que é adepta do sexo sem penetração, que curte usar os dedos com sua parceira durante a transa e que o tamanho de um órgão genital não é o mais importante na relação. "Até quando a gente pensa em pinto grande, pinto pequeno, eu não faço questão com o tamanho das coisas. Às vezes gosto mesmo de um dedinho. Quando você transa com as mãos, tem muitas coisas que você pode fazer com os dedos lá dentro", explicou ela, ao podcast Quem Pode, Pod.

A atriz, que é lésbica assumida, vê que a penetração não é o foco principal no sexo. "Por não ter como objetivo final do ato sexual colocar um pinto de carne dentro de um buraco, seja ele qual for, te abre um leque de possibilidades, de curiosidades, de invenções possíveis de se fazer com o corpo, que acho talvez por isso o sexo entre pessoas que não têm o pinto de carne, entre pessoas sapatão, seja tão transgressor, porque você tem que descobrir ele o tempo todo, não tem o objetivo final de colocar uma coisa no buraco".