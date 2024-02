Gabriel Santana diz não dispensar sexo sem penetração: 'Tem seu valor'

Gabriel Santana, 24, disse que o sexo sem penetração "tem seu valor" e, muitas vezes, pode ser melhor que uma transa em que há a necessidade de penetrar o parceiro ou parceira.

O que aconteceu

Santana respondeu perguntas de sexo feitas com conotação de alimentação em recente participação no podcast Cara a Cara. Na ocasião, o ator foi questionado se é adepto de uma dieta "vegana", mais leve no sexo, ou seja, em que não há penetração.