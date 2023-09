Mamma Bruschetta diz se ficou 'traumatizada' após passar 40 anos sem sexo

Mamma Bruschetta, 74, afirmou que não ficou com nenhum trauma por ter passado mais de 40 anos sem manter relações sexuais com outra pessoa.

A apresentadora abordou o assunto no podcast Bate Papo com Viguini. Segundo contou, ela perdeu a virgindade aos 19 anos, mas depois passou a engordar e ter problemas em relação a autoimagem, o que a fez se afastar do sexo.

"Eu fiquei sem sexo durante 40 anos. Fui uma pessoa que em determinado momento da vida comecei a engordar muito, fiquei muito feia e eu só tinha realizado o ato de me entregar para alguém uma vez na vida, aos 19 anos, nunca mais", iniciou.