Tainá Muller diz que se sentia 'constrangida' em dizer não a Globo

Propostas do streaming e constrangimento em dizer não à Globo. "Aí quando surgiu essa história do streaming no Brasil, as plataformas começaram a me sondar, e eu comecei a ficar com isso na cabeça, porque eu sempre tive muito constrangimento de dizer não pra Globo. Eu nunca disse não pra Globo, porque eles me pagavam tudo certinho, CLT, plano de saúde, fundo de garantia, como vou dizer não? Mas foi depois que eu disse meu primeiro 'não', porque não me vi fazendo uma personagem que eu fiquei constrangida, eu falei acho que quero encerra essa relação de exclusividade aqui. E a Globo generosamente me deixou ir".

Tainá Muller assinou com a Netflix em 2019, após encerrar contrato com a Globo. A atriz, entretanto, manteve boa relação com a empresa e se adequou ao novo modelo da emissora, de trabalhar por obra.