Fernanda aconselha MC Bin Laden e diz: 'Você é orgulhoso demais'

Fernanda, Pitel e MC Bin Laden conversaram no quarto Gnomo antes da Formação de Paredão deste domingo (3) no BBB 24. As sisters aconselharam o músico a evitar jogar sozinho e o chamaram de "orgulhoso".

O que aconteceu

Fernanda e Pitel aconselharam MC Bin Laden a não jogar sozinho no BBB 24. As sisters criticaram o fato de que o artista evita se desculpar em discussões nas quais ele sabe que está errado.

Na opinião de Pitel e Fernanda, o músico se isola e ganha votos por não resolver os desentendimentos na casa. Isso faz com que elas o achem orgulhoso.