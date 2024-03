Fernanda é alvo de polêmica por fala sobre Davi: 'Vindo do c* da Bahia'

Fernanda: "Ele [Davi] foi muito menos em vários momentos da vida e aqui continua nessa pressa, essa vontade, essa gana".

Pitel: "Ainda tem a questão dele e do Nizam terem passado por situações parecidas, mas o Nizam não tem essas características.

Fernanda: "Vai comparar também o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas... É complicado. O garoto tem uma educação impecável, fala nove línguas, viu de tudo um pouco".

Alguns fãs viram xenofobia na fala de Fernanda:

Fernanda como sempre arrotando MERDA, dessa vez foi dando um show de xenofobia em rede nacional. Ela se referiu ao Davi dizendo que ele veio do "Cu da Bahia" e não era ninguém. A Bahia é linda meu amor, gente alegre, educada e acolhedora. Deus me livre de não ser bahiano #BBB24 pic.twitter.com/D25zY61Twt -- Lanzin (@eulanzinofc) March 3, 2024