Quem é a mulher de Kanye West que pode ser multada por usar pouca roupa

"Quando criança, sempre fui atraída por empreendimentos criativos, principalmente artísticos. Sempre quis ser escultora e para mim arquitetura é a união da arte e da pragmática. É o maior gesto artístico que podemos colocar na terra. Fui atraído por isso, puramente, como uma mudança na escala artística", disse em uma entrevista de 2021 ao Hypebeast. "Quando criança, passei muito tempo com minha tia, que sempre me expunha a uma variedade de arte, cinema e arquitetura".

A arquiteta foi vista junto com Kanye pela primeira vez em janeiro de 2023. Em outubro do mesmo ano, o Daily Mail divulgou documentos mostrando que o casal, ainda em dezembro de 2022, deu entrada em um casamento — no mesmo ano do fim do divórcio com Kim Kardashian —, e a certidão foi divulgada em outubro de 2023.

No mesmo mês de entrada no casamento, dezembro de 2022, Kanye West lançou no Instagram Stories uma música com o sobrenome da modelo no título, "Censori Overload". Na música, Kanye diz que "A Bíblia diz que eu não posso ter mais sexo até o casamento", o que alguns fãs apontaram como o motivo para o casamento rápido entre eles.

A modelo também foi capa do álbum "Vultures 1", o primeiro de um duo entre Kanye West e a cantora Ty Dolla Sign. Nele, ela aparece de costas, nua.

A família de Bianca também já mostrou aprovar a relação. A irmã, Angelina Censori, de acordo com o Daily Mail, disse que a notícia do casamento foi emocionante.

Já alguns amigos demonstraram preocupação com Bianca, segundo o US Weekly, dizendo que a modelo se isolou, embora "pareça feliz".