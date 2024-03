Com mensagens políticas e som ruim, Sepultura faz show histórico em BH

Várias expectativas foram criadas para o show do Sepultura em Belo Horizonte nesta sexta-feira (1º), no Arena Hall. Primeiro, por ser o início da turnê "Celebrating Live Through Death", que marca a despedida do grupo dos palcos e tem previsão para durar 18 meses, com datas em mais sete cidades brasileiras e outros 20 países além do Brasil.

Segundo, por BH ter sido onde a banda surgiu, há 40 anos, para se tornar a banda brasileira de rock mais bem sucedida da história. Por fim, pela presença do baterista norte-americano Greyson Nekrutman, de apenas 21 anos, que encarou a árdua missão de substituir Eloy Casagrande, que teve sua saída anunciada do quarteto às vésperas do show.