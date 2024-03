Jonathan Azevedo chora ao anunciar fim de contrato com Globo: 'Recomeço'

O ator Jonathan Azevedo, famoso por viver o personagem Sabiá em "A Força do Querer" (2017), anunciou ontem (1) aos fãs que seu contrato com a Globo foi rescindido.

O que aconteceu

Jonathan Azevedo publicou um vídeo em seu Instagram contando que seu contrato de exclusividade com a Globo chegou ao fim.

No vídeo, o ator chora por minutos e relembra seu passado até entrar na emissora, há cerca de cinco anos. "Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e vai mudar a vida do meu filho, com tudo o que ele [personagem Sabiá] me projetou", diz.