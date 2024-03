O que Davi expôs de Wanessa Camargo no Confessionário do BBB 24?

Ela não me respeitou, eu estava dormindo no quarto. E acabou também, que naquele momento, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo. Me senti agradido naquele momento. Davi

O motorista de aplicativo ainda disse não estar legal: "Estou com muita raiva, estou aqui me controlando, mas tô esperando para que esse problema possa ser resolvido.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.