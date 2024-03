BBB 24: Como foram os últimos momentos de Wanessa na casa?

No começo da manhã, sob efeito de álcool, Wanessa entrou pulando no quarto e acertou o pé de Davi — que dormia coberto pelo edredom em uma das camas. A ex-sister disse que não viu o rapaz ali e pediu desculpas.

Por volta das 6h, Davi foi ao Confessionário para reclamar da suposta agressão. O papo não foi exibido no pay-per-view, mas o motorista comentou com Matteus que a produção estaria analisando as imagens.

Ela invadiu meu espaço e ultrapassou a linha! [...] Se fosse eu no lugar dela, isso não estaria assim. Teriam falado: "Ah, agrediu a Wanessa Camargo"... Ainda mais a amiga dela, Yasmin. Queria ver se fosse eu! Isso é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama e nas minhas pernas. Davi sobre Wanessa

Mais tarde, ele comentou com Isabelle que, no Raio-X, cobrou a produção sobre providências: "Espero que eles resolvam. Se eles não resolverem, vou fazer do meu jeito. Falei agora no Raio-X de novo. Eles têm que resolver porque é uma provocação pesada, já passou do ponto de vista do jogo."

Às 12h45, Davi foi chamado ao confessionário — cinco minutos depois, foi a vez de Wanessa. Em seguida, a produção anunciou: "Atenção, senhores! Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa!"