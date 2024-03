Atriz que faz Buba é trans e deixou mercado financeiro para 'viver de arte'

Quem é Gabriela Medeiros?

Natural da periferia de São Paulo, Gabriela nasceu em Guaianases (zona leste). Começou a fazer teatro na adolescência, aos 13 anos, mas teve de pausar os estudos de atuação durante o processo de transição.

É um mix de sonhos. Todos os atores em torno de mim têm ensinado muita coisa. Quando li o roteiro pela primeira vez, eu sabia que ia mudar minha vida, mas não no sentido midiático, num sentido mais pessoal, sabe? Me transformar como mulher. Tenho aprendido muito com a Buba. Isso, para mim, é sem palavras.

Gabriela Medeiros

Gabriela Medeiros caracterizada como Buba em "Renascer" Imagem: Divulgalção/Globo

Gabriela chegou a cursar a faculdade de psicologia e a trabalhar no mercado financeiro, mas deixou tudo para trás a fim de lutar pelo sonho de atuar. Seu primeiro papel no audiovisual foi na série "Vicky e a Musa", lançada pelo Globoplay no ano passado.