Citada em 'Renascer', Alexya Salvador foi a 1ª travesti a adotar no Brasil

Ela tem uma trajetória cheia de particulares: ela também é a primeira reverenda travesti da América Latina. Ela é pastora da Igreja da Comunidade Metropolitana. Fundada há 50 anos nos Estados Unidos, segue estrutura teológica referência em acolhimento de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Hoje tem atuação em mais de 100 países, incluindo o Brasil.

A reverenda foi criada em uma família católica e permaneceu no catolicismo até os 30 anos. No entanto, percebeu que não se enquadrava no que a religião esperava, desistiu do curso para se tornar padre e abandonou a Igreja Católica quando conheceu Roberto, seu futuro marido, em 2009.

Nas redes sociais, Alexya faz postagens sobre direitos de pessoas LGBTQIAP+ e também compartilha momentos em família e na igreja.

É professora da rede estadual há quase 20 anos e, atualmente, está na coordenação de uma escola pública.

Agradecimento

Antes de ser citada em "Renascer", a reverenda contou que os redatores da novela tiveram conversas com ela para conhecer sua história e de sua família antes mesmo do folhetim estrear. "Meu ouviram com muito carinho e muito respeito."