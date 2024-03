Trote, Paredão, indicação: brothers especulam Big Fones atendidos por Davi

Davi atendeu dois Big Fones falsos na sexta-feira (1º) do BBB 24 (Globo) e o conteúdo das ligações foi assunto entre os demais participantes.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, o grupo VIP especulou o que a mensagem dizia. Eles não sabem que os dois telefones foram com chamadas mudas.