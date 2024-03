'New Normal': mangá baseado na pandemia sairá no Brasil

A Panini também divulgou seus próximos títulos, tanto em light novel quanto mangá. Vem aí a primeira light novels de "The Promised Neverland", um guia de personagens de "SPY X FAMILY", além dos mangás "Thunder 3", "Você me deixa sem fôlego", "Orbe: Sobre os Movimentos da Terra" e um box de "Your Lie in April". Tudo previsto para o mês de maio.

Novidades sobre novas temporadas de "The Misfit of Demon King Academy" e "Re:ZERO". A segunda parte da segunda temporada do anime sobre o retorno do deus demônio começará a ser exibida no dia 12 de abril, já o anime protagonizado pelo azarado Subaru não ganhou data, mas terá novas informações reveladas durante o Anime Japan 2024. Espera-se que a nova temporada de "Re:ZERO" adapte o quinto arco dos livros.

Lum assusta Ataru em Urusei Yatsura Imagem: Reprodução/Netflix/David Production

O anime "Urusei Yatsura", ou "Turma do Barulho", finalmente chegou ao Brasil. A Netflix lançou na última quinta-feira (29) o reboot de 2022 baseado na primeira obra de Rumiko Takahashi (criadora de "InuYasha"). Produzido pela David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure"), o anime demorou para ser lançado aqui por problemas contratuais, afinal era exclusivo do streaming HIDIVE que havia abandonado o Brasil.

O futuro live-action de "Naruto" produzido nos EUA teve um anúncio importante essa semana. De acordo com o The Hollywood Reporter, Destin Daniel Cretton (de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis") será o responsável pelo roteiro e direção do filme. A escolha foi comemorada pelo próprio criador da série, Masashi Kishimoto, que elogiou o diretor.

Chegou ao fim a revista Monthly Action após 11 anos de publicação. Os mangás publicados no almanaque, como é o caso de "Tsugumomo" e "Kobayashi's Dragon Maid", serão remanejados para outras revistas.