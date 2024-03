Lucas Lima fala de fim de casamento com Sandy e briga por boato de traição

Lucas Lima, 41, desabafou sobre o fim do seu casamento com Sandy, anunciado em setembro, após 15 anos de união. O músico contou como reagiu aos boatos sobre o motivo da separação, que envolveu até uma briga com um motorista.

O que aconteceu

Em razão dos rumores do fim do casamento, ele contou que ficou muito mal e passou uns dias fora das redes sociais. "Tive que passar um tempo fora. Teve um dia que tive que desinstalar, mas não adiantou porque ficava entrando pelo navegador, de tão mal que eu estava de desesperado de ver o que estavam falando, de pensar: 'Meu Deus do céu, acabou minha vida, o que estão falando?'", disse ele, em entrevista a Mari Palma, no canal do CNN Pop, no YouTube.