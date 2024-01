Lucas parabeniza Sandy: 'O mundo nunca vai vencer o que a gente construiu'

Lucas Lima, 41, parabenizou Sandy pelo seu aniversário de 41 anos hoje (28), em uma publicação em seu Instagram.

O ex-marido da cantora publicou uma foto dela em seu perfil, com a homenagem.

Lucas começa explicando a foto escolhida. "Esses dias eu te defini como "pé no chão e alma no céu". E aí eu acho essa foto no celular e pronto: temos uma homenagem de aniversário. Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece. Já vai ser quase insuportável".