João Rock: parte do line up vem à tona e demonstra diversidade

Samuel Rosa fará show no João Rock, segundo apurou Splash. Também o CPM 22 estará no line up do festival. Mais que isso, a lista de atrações vai demonstrar diversidade e, assim como o Rock in Rio não é só rock, o João Rock também não terá só o gênero do nome na programação, o que já tem sido habitual nos últimos anos.

Splash descobriu que Maria Gadu vai cantar no evento, a veterana banda 14 Bis estará em um dos palcos e até mesmo Armandinho foi chamado para animar o público do festival, que acontece no Parque de Exposições, em Ribeirão preto (SP), no dia 8 de junho. Além de tudo isso, a MPB estará igualmente bem representada pela participação dos Novos Baianos no JR.

A venda de ingressos para o público em geral abre no dia 5 de março. Na pré-venda, realizada nesta semana, camarotes e Pista Premium esgotaram em menos de seis horas, segundo anunciaram os organizadores.