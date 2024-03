Dieguinho: Davi nada sozinho na casa do BBB 24 e nada afeta seu jogo

Para Dieguinho, o foco total e irrestrito na competição é o grande diferencial de Davi como jogador. "Ele já falou mais de uma vez para a Isabelle que gosta de jogar e que sabe separar a emoção da razão. A emoção é o que move a Isabelle, enquanto o Davi é mais razão. Ele está muito mais focado em ferrar seus adversários e chegar na final - e dentro das regras do jogo."

É essa inteligência emocional que, na visão do apresentador, torna o baiano quase invencível dentro do reality. "Ao ter o jogo como prioridade, o Davi já sai em vantagem em comparação com seus adversários - a Fernanda, o Bin Laden e os demais. Não vejo outra pessoa [na casa] que consiga desbanca o Davi para tirá-lo da final do BBB."

Caçando enredo, Davi é o Walcyr Carrasco do BBB 24

Durante a edição desta sexta-feira (1º) do programa Central Splash, uma espectadora questionou o apresentador Dieguinho Schueng e o colunista Chico Barney sobre a possibilidade de o BBB 24 (Globo) perder força frente a uma eventual eliminação de Wanessa Camargo, 41.

Para Chico Barney, não há dúvida de que o baiano dará tudo de si para seguir em alta dentro do reality. "Uma coisa está clara: Davi vai se esforçar em conseguir enredo [sem Wanessa], porque ele é um cara que trabalha mais que Walcyr Carrasco. Está na narrativa diária de escrever um novo capítulo - e não tem enrolação na novela dele!"