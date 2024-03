BBB 24: Líder Lucas Henrique revela alvos para o 11º Paredão

Em conversa com Leidy Elin e Yasmin no BBB 24 (Globo), o líder Lucas Henrique revelou suas opções de alvos para o 11º Paredão.

O que aconteceu

Líder pela terceira vez, Lucas afirmou que já sabe quais brothers irá colocar como alvo no próximo Paredão. O anúncio oficial do Na Mira do Líder será feito hoje (1) no programa ao vivo.